Michael Kruse: „Wir müssen mittelfristig unabhängig von fossiler Energie werden“

In den letzten Wochen ging es bei den Hamburger Liberalen hoch her. Keine einfachen Zeiten für ihren Landesvorsitzenden Michael Kruse, zumal er auch noch für die FDP im Bundestag sitzt und dort aufgrund des Ukraine-Krieges ebenfalls viel zu tun hat.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Michael Kruse darüber, wie der Stand der Dinge in seiner Hamburger Partei ist und welche energiepolitischen Änderungen in der Bundespolitik notwendig sind.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Michael Kruse, wo er am liebsten einkaufen geht.

Folge 443 (Montag, 02.05.) mit Michael Kruse

