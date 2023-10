Michael Ehnert: „XXXY? Wir machen Paarfilme.“

Der Schauspieler über seine neue Kurzfilm-Trilogie, DIY-Mentalität und seine Lieblingsjobs am Filmset.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ gibt Michael Ehnert Einblicke in seine drei neuen Kurzfilme, die am 16.10. Premiere in den zeise kinos feiern. Dabei verrät er unter anderem spannende Details zu den Hintergründen und welchen Job er am Filmset am liebsten macht. Außerdem stellt Ehnert seine Kabarettstücke „Küss langsam“ und „Zweikampfhasen“ vor, die er gemeinsam mit Ehefrau Jennifer aufführt.

Die ganze Folge gibt es zum Nachhören. In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ spricht Michael Ehnert außerdem über hanseatische Unterkühlung.

Folge 671 (Montag, 09.10.) mit Michael Ehnert

