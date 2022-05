Michael Dietel: „Für das Freibad ist es mir persönlich noch zu kalt“

Die ersten Freibäder in Hamburg sind bereits geöffnet und rechtzeitig zu den anstehenden heißen Temperaturen sollen auch weitere folgen. Michael Dietel ist Sprecher von Bäderland und weiß, welche das sind.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Dietel, worauf es bei der Öffnung ankommt und warum in Hamburg eigentlich immer Freibadsaison ist. Dazu erzählt er, wie der Stand bei den Arbeiten an der Alsterschwimmhalle ist und wann sie wieder öffnen soll. Nicht zuletzt geht es auch um das wichtige Thema Schwimmunterricht für Kinder.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Michael Dietel, wo er in Hamburg (und Umland) am liebsten zum Essen einkehrt.

Folge 455 (Mittwoch, 18.05.) mit Michael Dietel

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.