Michael Braungart: „Es wird Zeit, dass Hamburg klima-positiv wird“

Der Erfinder des Cradle-to-Cradle Designkonzepts über seine Impulsrede beim 48. N Klub, die sich mit einem drastischen Appell an die Nachhaltigkeitsszene gerichtet hat, Dinge wieder völlig neu zu denken.

Prof. Dr. Michael Braungart gibt im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ die wichtigsten Punkte seiner Impulsrede beim 48. N Klub wieder. Dabei bringt er gnadenlos auf den Punkt, was in puncto Nachhaltigkeit schlecht läuft und warum das Thema besser in den Innovations- statt in den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen aufgehoben wäre.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ erzählt er von den Vorbereitungen zum Internationalen Cradle to Cradle Congress 2023 in Berlin, für den er noch Ersatz für die holländische Prinzessin sucht.

Folge 647 (Dienstag, 05.09.) mit Prof. Dr. Michael Braungart

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.