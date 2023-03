Metzgers-Boss: Darum verkauft er bald vegane Wurst

Mike Griesch ist Gründer und Geschäftsführer von Metzgers. Das Konzept seines Unternehmens: traditionelles Schlachterhandwerk mit moderner Gastronomie zu verbinden.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Griesch, wie er dazu kam, das Geschäftsmodell der Familienschlachterei radikal zu verändern und was seinen Betrieb besonders macht. Er erzählt von der Eröffnung der „Speisewirtschaft“, wirft aber auch einen Blick auf die Handwerksbranche und das Schlachterhandwerk im Allgemeinen. Nicht zuletzt geht es um die vegane Wurst, warum sich Griesch lange gegen sie gesträubt hat und sie demnächst selbst verkaufen wird.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch Mike Grieschs Lieblingswochenmärkte in Hamburg. Danach geht unser (fast) täglicher Podcast in eine zweiwöchige Schaffenspause und ist am 19. März zurück.

Folge 583 (Donnerstag, 2.3.) mit Mike Griesch

