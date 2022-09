Melanie Leonhard: „Die letzten zweieinhalb Jahre waren herausragend und schwierig“

Am Montag verleiht Sozialsenatorin Melanie Leonhard im Ernst-Deutsch-Theater den Annemarie-Dose-Preis, der von der Sozialbehörde an sozial engagierte Menschen vergeben wird.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Melanie Leonhard, welcher Gedanke hinter dem Preis steht und was sie an sozialem Engagement so reizvoll findet. Dazu spricht sie über die Besonderheiten des Hamburger Rathauses und wirft einen Blick zurück auf ihre Herausforderungen und Arbeit der letzten zweieinhalb Jahre.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Melanie Leonhard ihre Top3 der Ausflugsziele im Hamburger Umland.

Folge 495 (Sonntag, 04.09.) mit Melanie Leonhard

