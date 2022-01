Melanie Leonhard: „Habe die Unterwelt von Berlin gut kennen gelernt“

Ihre Liebe zu Berlin ist während der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene zwar nicht unbedingt gewachsen, doch immer hin kennt Hamburgs Sozialsenatorin nun das unterirdische Tunnelsystem im Regierungsviertel.

In der letzten Folge von „Wie ist die Lage?“ vor dem Jahreswechsel und der Winterpause (bis einschließlich 22. Januar 2022) erzählt Melanie Leonhard außerdem, wie zufrieden sie mit den Verhandlungen ist, wie die Situation in der Hamburger SPD ist und welches ihr Silvester-Ritual ist.

In den Podcast-Top-3 verrät die Senatorin außerdem, wo sie in Hamburg am liebsten Tee kauft.

Folge 383 (Donnerstag, 30.12.) mit Dr. Melanie Leonhard

