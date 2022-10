Maryam Blumenthal: „Was im Iran passiert, würde ich als Revolution bezeichnen“

Maryam Blumenthal ist die Chefin der Hamburger Grünen – und wurde in Teheran geboren. Jüngst hielt die gebürtige Iranerin in der Bürgerschaft eine flammende Rede zur Lage in ihrer alten Heimat.

Im Gespräch mit Lars Meier erklärt Maryam Blumenthal, wie die Lage im Iran derzeit ist und wie es zu den mittlerweile wochenlang anhaltenden Protesten gegen das Regime kam. Sie spricht über die Solidarität der Menschen im Ausland mit der iranischen Bevölkerung, über die Risiken von Regimekritik auch außerhalb des Iran und ihre persönlichen Gefühle. Es geht allerdings auch um die Hamburger Politik und die Herausforderungen, mit denen sich Blumenthal und ihre Partei im Bezirk Wandsbek konfrontiert sehen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät die passionierte Basketballerin ihre drei Lieblingssportplätze in Hamburg.

Folge 522 (Dienstag, 25.10.) mit Maryam Blumenthal

