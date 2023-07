Markus Deibler: „Die Kugel Eis muss bei uns mittlerweile 2,40 Euro kosten“

Der Gründer von Luicella´s und ehemalige Schwimm-Profi über gestiegene Kosten, die verrücktesten Eissorten in seinen Läden und seine neu entdeckte Liebe zum Schwimmen.

Vor knapp zehn Jahren hat Markus Deibler seine Schwimmkarriere beendet. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ verrät er, warum er erst in den letzten Jahren wieder Spaß am Schwimmen gefunden hat. Außerdem berichtet Deibler von der neuen Luicella´s Filiale am Mühlenkamp und von den verrücktesten Sorten in seinen Läden. Deibler erklärt auch, warum die Kugel mittlerweile 2,40 Euro kostet.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Markus Deibler in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 619 (Sonntag, 16.07.) mit Markus Deibler

