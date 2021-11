Maren Eggert: „Das Thalia Theater hat mich geprägt“

Ihr Film „Ich bin dein Mensch“ ist der deutsche Beitrag für die Oscars, sie wurde mit der „Lola“ und dem Silbernen Bären auf der Berlinale ausgezeichnet. 2021 ist als das Jahr der Schauspielerin Maren Eggert. Oder?

In „Wie ist die Lage?“ geht PR-Profi Lars Meier nicht nur dieser Frage nach. Maren Eggert spricht auch über das Theaterspielen unter Pandemie-Bedingungen und ihre Meinung zu einer möglichen Impfpflicht

Natürlich darf auch die Top3 nicht fehlen, in der sie verrät, wo man in Hamburg ihrer Meinung nach am besten Weihnachtsgeschenke kaufen kann..

Folge 357 (Montag, 23.11.) mit Maren Eggert

