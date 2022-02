Marcus Weinberg: „Smart City bedeutet mehr als nur Digitalisierung“

Bei der Bundestagswahl 2021 verpasste Marcus Weinberg (CDU) den Einzug ins Parlament und war kurzfristig in „Politik-Rente“. Mittlerweile hat er umgesattelt und ist Partner einer Kommunikationsagentur.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Marcus Weinberg, wie er die Wahlniederlage verarbeitet hat und wie es dazu kam, dass er zum Kommunikationsberater wurde. Zudem spricht er über ein mögliches Comeback in der Hamburger CDU, über Friedrich Merz und Vorteile einer Frauenquote sowie über die Stadtentwicklung, an der er viel zu kritisieren hat.

In den Podcast-Top-3 verrät Marcus Weinberg seine liebsten Fahrtstrecken mit dem E-Roller.

Folge 395 (Sonntag, 06.02.) mit Marcus Weinberg

