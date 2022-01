Marco Ostwald: „Mein Hawaii heißt Norderney“

Seit 2013 moderiert Marco Ostwald das „Hamburg 1 Frühcafé“. Deutlich länger verbindet ihn seine große Liebe zur Nordseeinsel Norderney, auf der ihn Lars Meier heute im Urlaub erwischt.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Marco Ostwald, was ihn immer wieder auf die niedersächsische Insel treibt, weshalb es im Frühcafé verhältnismäßig viele positive Themen gibt und was für ihn derzeit am wichtigsten ist.

In den Podcast-Top-3 verrät Marco Ostwald außerdem seine Tipps, wo es gutes Frühstück gibt.

Folge 388 (Donnerstag, 27.01.) mit Moderator Marco Ostwald

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.