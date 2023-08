Marc von Itter: Im Krebsgang durchs Museum

Marc von Itter, der kaufmännische Leiter des Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK), über die aktuelle Ausstellung „Wasser Botschaften“, die wirtschaftliche Situation des Museums und das Programm für den Herbst.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ erklärt von Itter, durch welchen Kniff die aktuelle Ausstellung „Wasser Botschaften“ bei Jung und Alt gleichermaßen gut ankommt. Außerdem verrät er, wie die Museumsbranche aus der Pandemie gekommen ist und wie sich die wirtschaftliche Lage seitdem geändert hat. Wie groß die Vorfreude auf den erstmals seit 2019 wieder stattfindenden „MARKKet. global – lokal“ im November ist und was der Herbst im MARKK sonst noch zu bieten hat, darüber spricht Marc von Itter in der aktuellen Folge mit Lars Meier zum Nachhören.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ verrät er auch noch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 631 (Montag, 14.08.) mit Marc von Itter

