Maraile Woehe: „Beim Musical bin ich zufällig gelandet“

Die Musicaldarstellerin und Schauspielerin über ihre Karriere.

Lars Meier: Liebe Maraile, du bist ja quasi ein Allround-Talent. Als was würdest du dich denn bezeichnen?

Maraile Woehe: Das ist schwer zu sagen. Gott bewahre: als Original. Keine Ahnung, ich bin in alles so reingepurzelt. Beim Musical bin ich auch nur zufällig gelandet. Ich kann noch nicht mal Noten lesen, aber irgendwie hat man festgestellt, dass ich wohl einigermaßen die Töne treffen kann. Ich bezeichne mich eigentlich immer als die alte Blondine, das ist die Wahrheit.

Wir kennen dich u.a. aus dem Musical „Heiße Ecke“ im Schmidts Tivoli und aus „extra 3“. Wie ist es denn so, zwischen den Welten hin und her zu schweben.

Man muss da auch unterscheiden. Tatsächlich drehe ich „extra 3“ sehr gerne und viel. Die lassen sich auf vieles ein, was ich so anbiete. Und wenn man jetzt für andere Produktionen dreht, dann ist schon wieder ein ganz anderes Handwerk gefragt. Dann soll z.B. möglichst alles beim ersten Mal klappen. Das ist auf der Bühne ganz anders. Ich weiß nicht, ob es Schauspieler gibt, die sagen, aber ich empfinde das als sehr unterschiedlich und für mich, die hauptsächlich Bühne macht, ist natürlich Film immer sehr, sehr anstrengend.

Und „Heiße Ecke“ ist ein Dauerbrenner. Seit 15 Jahren mindestens, wenn nicht sogar seit 20?

Es hatte gerade im September 20-jähriges Jubiläum. Ich bin ungefähr seit fünfeinhalb Jahren dabei. Fünfeinhalb Jahre Engagement in ein und demselben Stück ist ja nicht so, als wenn man fünf Jahre in einer Serie arbeiten würde, weil man dann neue Texte bekommt. Aber wir spielen immer in unterschiedlichen Zusammensetzungen der Besetzungen. Und wir gucken auch immer, dass wir Aktuelles einbauen – mit so kleinen Anekdötchen. Und es haben auch tatsächlich alle von uns Darstellern die Freiheit, unsere eigenen Gags einzubauen. Dadurch ist die Show jeden Abend unterschiedlich und entwickelt eine andere Dynamik. Und es macht jeden Abend aufs Neue Spaß.

