Manfred Geier: „Rousseau stand sich am meisten im Weg“

Krimis zu lesen sieht Manfred Geier mittlerweile als Zeitverschwendung an. Der Spiegel-Bestseller-Autor widmet sich daher lieber der Philosophie. Mit seinem Buch ist er am 23. Juli vor dem Alabama-Kino zu Gast und gibt heute schon in unserem (fast) täglichen Podcast einen Einblick in „Das Liebesleben der Philosophen“.

In „Wie ist die Lage?“ verrät Manfred Geier allerdings nicht nur, welche Philosophen durch ihr nachdenken in der Liebe scheiterten. Er erzählt auch, warum er sich nicht an die Philosophinnen gewagt hat, gibt Tipps für Einsteiger in die Philosophie und nennt in den Top 3 seine Lieblingskneipen, quasi die perfekten Orte für Tresenphilosophie.

Folge 279 (Donnerstag, 22. Juli) mit Manfred Geier

