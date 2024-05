Maik Nöcker: „Ein Platz oberhalb der 14 ist durchaus realistisch.“

Der Moderator und Podcaster über die Erfolgschancen des FC St. Pauli in der ersten Liga.

Der heutige Gast ist der Podcaster und Moderator Maik Nöcker.

Lars Meier: Lieber Maik, du bist Fan vom FC St. Pauli und von Borussia Dortmund. Wofür schlägt denn dein Herz gerade noch ein bisschen rasanter? Für den Aufstieg von St. Pauli oder den überraschenden Einzug von Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale?

Maik Nöcke: Also Letzteres ist natürlich überraschend, aber mein Blut ist tatsächlich noch von dem in Wallung, was in den letzten Tagen in Hamburg passiert ist. Ich habe noch nie so viele fröhliche Menschen auf der Reeperbahn gesehen. Es sind ganz tolle Bilder und Momente, die ich da mitnehme. Den Einzug von Borussia Dortmund habe ich am Fernseher verfolgt, den Aufstieg vom FC St. Pauli durfte ich im Stadion erleben. Das ist dann ja doch noch mal eine andere Ebene, insofern lasse ich dieses Aufstiegsgefühl noch ein bisschen ausklingen und bereite mich dann in der nächsten Woche auf Wembley vor.

Was glaubst du, welchen Weg der FC St. Pauli einschlagen wird?

Letzte Saison hat der FC St. Pauli in der zweiten Liga teilweise fantastischen Fußball gespielt. Ich habe mich selbst oft dazu hinreißen lassen zu sagen, dass St. Pauli das Bayer Leverkusen der zweiten Liga ist. Nicht nur, weil wir bis zum Ende ungeschlagen gewesen sind, sondern weil der FC St. Pauli einfach einen wirklich sehr dominanten, sehr reifen und sehr unaufgeregten Fußball gespielt hat. Ich glaube, wenn sie die Art und Weise Fußball zu spielen mit in die Bundesliga mitnehmen, können sie es zumindest im unteren Drittel mit allen Mannschaften aufnehmen. Ein Platz oberhalb der 14 ist durchaus realistisch, aber es kann natürlich auch ganz anders kommen.

Gehst du gerne auf Fanfeste oder schaust du Fußballspiele im heimischen Wohnzimmer?

Ich bin nicht wirklich so der Fanfest-Typ, weil mir zu viele Menschen auf einmal ein bisschen Angst machen. Aber wenn ich Fußball schaue, dann gerne mit Freunden. Es gibt ja auch den Typ, der ein Fußballspiel ganz alleine anschauen und analysieren will. Das bin ich auch nicht. Ich mag insbesondere Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften mit vielen Freunden und Grillen. Mit Stadionwurst ohne Stadion und mit Stadionbier ohne Stadion. Also so ein Mini-Private-Public-Viewing.

Folge 807 (Mittwoch, 22.05.) mit Maik Nöcker

