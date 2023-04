Lotto King Karl: „Aus sportlicher Sicht könnte es dramatischer nicht sein“

Der Musiker und ehemalige HSV-Stadionsprecher schätzt in „Wie ist die Lage?“ die Ausgangslage vor dem anstehenden Derby ein und berichtet von seiner Eröffnung der Stadtpark-Open-Air-Saison.

Im (fast) täglichen Podcast berichtet Lotto King Karl von seinen Derby-Erfahrungen als Stadionsprecher und gibt zu bedenken, dass in den letzten Jahren aus seiner Sicht zu viel in die Derby-Begegnung hineininterpretiert worden sei. Außerdem schwärmt er von seinen Auftritten auf der Stadtpark-Bühne. Am 13. Mai wird er die Open-Air-Saison dort mit den „Barmbek Dream Boys“ eröffnen. Was das Besondere an den Auftritten auf dieser Bühne ist und welche Konzerte er als Zuschauer dort erlebt hat, verrät Lotto King Karl ebenfalls im Podcast.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Lotto King Karl seine Lieblings-Fußballkneipen in Hamburg.

Folge 601 (Donnerstag, 20.04.) mit Lotto King Karl

