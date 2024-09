Lisa Maria Otte: „Ich möchte auf keinen Fall von Christian Lindner geküsst werden“

Abgeordnete der Grünen Bürgerschaftsfraktion Lisa Maria Otte über Küsse von Robbie Williams, Tierschutzpolitik und warum diese mehr als nur Tiere-Streicheln ist.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit der Politikerin Lisa Maria Otte wird präsentiert von den BMW Niederlassungen Hamburg. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Lisa, vor einigen Wochen küsste Robbie Williams eure Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg während seines Konzerts auf der Hamburger Trabrennbahn. Wo warst du zu diesem Zeitpunkt?

Lisa Maria Otte: Ich habe das alles hautnah miterlebt, weil ich gemeinsam mit ihr auf dem Konzert gewesen bin. Das war wirklich ein besonderer Moment, richtig schön. Bei dem Konzert am Folgetag, das ja den gleichen Ablauf hatte, gab es übrigens keinen Kuss.

Wie gelingt es dir als tierschutzpolitische Sprecherin in der aktuellen Krisenzeit, das Thema Tierschutz zu platzieren?

Durch Beharrlichkeit und Kontinuität. Wir Menschen teilen uns die Erde mit den Tieren und leben nicht isoliert von unserer Umwelt. Deswegen ist Tierschutz auch in Krisenphasen, wie wir sie momentan erleben, ein wichtiger Bestandteil.

Nach der zurückliegenden Wahl in Brandenburg werden die Grünen nicht mehr im Landtag vertreten sein. Nun steht in einigen Monaten die Hamburger Bürgerschaftswahl an. Hast du Zukunftsängste?

Eine Unsicherheit ist auf jeden Fall da. Das gehört allerdings auch zum Beruf der Abgeordneten. Wir müssen immer davon ausgehen, nicht wiedergewählt zu werden. Im anstehenden Wahlkampf werde ich aber auf jeden Fall mein Bestes geben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Lisa Maria Otte die gesicherte Zukunft der Hamburger Tiertafel.

Folge 860 (Sonntag, 29.09.) mit Lisa Maria Otte

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.