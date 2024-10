Linda Heitmann: „In Altona und in der Regierung scheint Olaf Scholz wenig präsent“

Die Bundestagsabgeordnete über Herausforderungen im Bundestag, den Kanzler und Altona.

„Wie ist die Lage?", unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik. Die heutige Folge mit der Bundestagsabgeordneten Linda Heitmann.

Lars Meier: Liebe Linda, wie bewertest du die aktuelle Rolle von Olaf Scholz, deinem „Ortskumpel“ aus Altona, in der Regierung?

Linda Heitmann: Obwohl ich Olaf Scholz im Bundestag häufig sehe, ist er in Altona kaum präsent, und auch in seiner Rolle als Kanzler wirkt er oft zurückhaltend. Im Gegensatz dazu zeigt Annalena Baerbock besonders in der Außenpolitik viel Engagement, eine Aufgabe, die der Kanzler früher oft selbst übernommen hat. Bei Scholz vermisse ich diese Führungsstärke und auch innerhalb der SPD hört man, dass er deutlicher auftreten sollte.

Wie hast du den Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nouripour als Bundesvorstände der Grünen aufgenommen?

Der Rücktritt hat mich überrascht, da wir am Abend davor noch eine Sitzung hatten, in der nichts darauf hindeutete. Im Nachhinein denke ich aber, dass es ein guter Schritt war. Es wurde deutlich, dass wir es nicht immer geschafft haben, unsere Regierungsarbeit innerhalb der Partei gut zu vermitteln. Der Rücktritt ermöglicht jetzt eine Neuaufstellung.

Wie gehst du mit den Emotionen um, wenn du den Leuten vor Ort die Politik aus Berlin erklärst?

Ich versuche, sachlich zu bleiben und die Hintergründe zu erklären. In Altona erlebe ich weniger Fremdenhass und Ausgrenzung, als in anderen Teilen des Landes, was mir Mut und Kraft gibt. Das friedliche Zusammenleben in meinem Wahlkreis zeigt mir, dass es auch anderswo möglich ist.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß" kritisiert Linda Heitmann, dass das Kirchenasyl für eine Abschiebung gebrochen wurde.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.