Linda Heitmann: „Der Populismus in unserer Gesellschaft macht mir Sorgen“

Die Hamburger Bundestagsabgeordnete der Grünen über ihre Arbeit in Berlin, die „Streit-Ampel“ und darüber, warum der Tag der Deutschen Einheit wichtiger ist denn je.

Im Wahlkreis Hamburg-Altona gewählt, ist Linda Heitmann vor zwei Jahren nach Berlin in den Bundestag gezogen. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht sie über ihre dortige Arbeit und zieht eine positive Bilanz – auch wenn die „Streit-Ampel“ manche Dinge verzögere und Hamburg bei manchen Themen vergessen werde. Außerdem macht sie deutlich, warum der Tag der Deutschen Einheit in Berlin mehr in den Fokus gerückt werden sollte.

Die ganze Folge gibt es zum Nachhören. In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ verrät Linda Heitmann auch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 659 (Donnerstag, 21.09.) mit Linda Heitmann

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.