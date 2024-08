Lena Hartmann: „Ich bin durch die Landesmeisterschaften in Floristik marschiert“

Die Floristin über ihren Weg zu den deutschen Floristik-Meisterschaften.

Die heutige Folge mit der Floristin und Vizemeisterin der Deutschen Meisterschaft der Floristik, Lena Hartmann

Lars Meier: Liebe Lena, du bist Vizemeisterin der deutschen Floristik. Wie kommt man denn dazu, an einem Wettbewerb für Floristik teilzunehmen?

Lena Hartmann: Ich bin da ein bisschen reingestolpert. Mein Chef hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, erstmal bei den Norddeutschen Landesmeisterschaften mitzumachen. Das war mein erster Wettkampf und den habe ich gewonnen. Damit qualifiziert man sich für die deutschen Meisterschaften in Berlin. Dort wurden dann fünf verschiedene Aufgaben gestellt, unter anderem ein Straß und eine Überraschungsarbeit. Am Ende geht es um die Zeit, denn man hatte für die meisten Werkstücke zwei Stunden, für den Strauß eine.

Eine Stunde für einen Strauß klingt nach einer Menge Zeit. Du hast die höchste Wertung bekommen, die es für einen Blumenstrauß jemals gegeben hat. Wie schnell stellst du denn einen Strauß in deinem Alltag zusammen?

Ein Strauß ist in der Regel in 10 bis 15 Minuten fertig, oder solange wie der Kunde geduldig ist. Bei den deutschen Meisterschaften sind das aber ganz andere Dimensionen, bei meinem Strauß waren über 250 Stiele drin. Offensichtlich haben die Komposition, Form und Gestaltung gestimmt. Da habe ich alles gegeben.

Welche Farben und Blumen werden bei euch gerade häufig gekauft? Und gibt es Blumen, die du gar nicht mehr sehen kannst?

Im Spätsommer ist die Üppigkeit der Sommerblumen da. Dahlien in bordeaux, rot oder pink und oft kommen Sonnenblumen dazu. Mit Beeren zusammen sind es dann meistens die Gelb- und Orangetöne. Auch sind Pflanzen mit großen Blättern sehr trendig. Monstera- oder Philodendron-Blätter in schönen Gefäßen sind sehr dekorativ. Natürlich gibt es auch Blumen, an denen ich mich satt gesehen habe, allerdings passiert es ganz oft, dass ich diese Blume in einer wunderschönen Farbe sehe und dann ist das Thema auch passé.

In der Rubrik „Nice oder Scheiß" freut sich Lena Hartmann über die regionalen Sommerblumen aus Hamburg Vierlanden.

