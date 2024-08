Der Regisseur und Drehbuchautor über seinen neuen Film „Micha denkt groß“

Lars Meier: Lieber Lars, am 22. August startet dein neuer Kinofilm „Micha denkt groß“. Worum geht es?

Lars Jessen: In einem Dorf in Sachsen-Anhalt drehen alle am Rad. Die Figuren sind alle bestimmten Positionen nachgebaut: der AfD-Bauer, der Öko-Schäfer, die linke Masseurin. Charlie Hübner spielt einen neoliberalen Game-Designer, der in seine Heimat zurückkehrt, um dort ein Wellness-Resort aufzubauen. Und am Ende des ersten Aktes haben alle ein gemeinsames Problem: Das Wasser ist weg und sie müssen feststellen, dass man das nicht alleine lösen kann.

Was war der Schlüsselpunkt für dich, Filme zu machen?

Ehrlich gesagt war das eher eine Mangelerscheinung. Ich wollte bei den Filmen eigentlich vor der Kamera stehen und voll cool sein. Es war dann relativ schnell klar, dass ich dazu nicht befähigt bin und Gitarre spielen konnte ich auch nicht. Also der Weg zum Popstar war da nicht geebnet. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich ganz gut kreative Prozesse bündeln kann. Film ist ja eine soziale Kunstform, das geht nicht alleine: Verschiedene Meinungen, Denkweisen, Inspirationen zu etwas Größerem zusammenzubinden.

Was passiert jetzt, wo der Film fertig ist?

Wir haben jetzt erst mal die Kinotour vor uns. Wir besuchen fast 30 Städte in Deutschland und zwar nicht nur Frankfurt und Köln, sondern auch Spremberg und Bukow. Wir gehen in kleine Orte und das ist letztlich auch das Schönste, was es an unserem Beruf gibt: Dass wir mit echten Menschen im Kino in Kontakt kommen und darüber sprechen, wie der Film auf sie gewirkt hat.

