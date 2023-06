Lars Jessen: Die Zukunft der Welt hängt von Geschichten ab

Der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor berichtet in „Wie ist die Lage?“ von seiner Serie „Wir können auch anders“ von seinem gesellschaftlichen Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und von seiner Liebe zu Norddeutschland.

In Lars Jessens aktueller Serie „Wir können auch anders“ begeben sich Promis wie Anke Engelke und Bjarne Mädel auf die Suche nach einem konstruktiven Umgang mit der Klimakrise. Im (fast) täglichen Podcast berichtet der Produzent von den Dreharbeiten und erklärt, warum dieses Format sehr mutmachend sein soll. Außerdem erläutert der gebürtige Kieler, dass er in den Geschichten-Erzählern der heutigen Zeit eine große Verantwortung sieht und wie er sich dafür einsetzt, dass nachfolgende Generationen auch noch Filme produzieren können.

Wie sein erstes Treffen mit Joko Winterscheidt ablief und warum er noch nie in den Bergen gedreht hat, auch darum geht es in der neuen Podcast-Folge.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Lars Jessen in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 604 (Sonntag, 25.06.) mit Lars Jessen

