Kunstgalerist: „Ich war mit 12 Jahren selbstständig und habe meine Familie ernährt“

Anaisio Guedes ist erfolgreicher Galerist in Hamburg, der Weg dahin war aber alles andere als gewöhnlich. Unter anderem verbrachte er seine Kindheit im Dschungel des Amazonas und brachte sich das Lesen und Schreiben selbst bei.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Anaisio Guedes aus seinem bewegten Leben, das er in seinem Buch „No Risk No Chance“ niedergeschrieben hat. Er verrät, wie er sich mit zwölf Jahren selbstständig machte und wie er zum Galeristen wurde.

In den Podcast-Top-3 verrät Anaiso Guedes, was für ihn die schönsten malerischen Orte in Hamburg sind.

Folge 399 (Donnerstag, 10.02.) mit Anaisio Guedes

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.