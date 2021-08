Kunstaussteller: Darum lieber Hamburg als Berlin

Er kommt aus Berlin, lebt aber bereits seit 20 Jahren in München: Raiko Schwalbe, der dieser Tage mit der INC corporating art fair im Oberhafenquartier gastiert.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Raiko Schwalbe über das Leben als Kunstausstellungsorganisator und darüber, warum Hamburg in Sachen Kunst mehr Potenzial hat. Dazu gibt er Einblicke in das Geschäft und verrät auch, wie viel Geld man dabei haben sollte, wenn man auf seiner Ausstellung ein Bild oder eine Skulptur kaufen möchte.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin geht es heute um Hamburger Klischees.

Folge 303 (Mittwoch, 25. August) mit Raiko Schwalbe

