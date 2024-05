Die Intendantin von „Kampnagel“ über die Bedeutung von Kunst in der heutigen Zeit.

Lars Meier: Liebe Amelie, Anfang August richtet ihr wieder das Sommerfestival aus. Was erwartet uns davor?

Amelie Deuflhard: Wir planen noch viel heißen Scheiß vor dem Sommerfestival. Ab dem 29.5. machen wir eine ganze Woche lang die Hip-Hop Dance Week. Da gibt es bei uns auf Kampnagel jeden Abend Battles. Wir beginnen mit Pre-Battles der lokalen Szene und veranstalten dann am 1.6. in der Sporthalle Hamburg die größte Hip-Hop-Battle der Welt, „Juste Debout“. Normalerweise ist sie in Paris, wir haben es aber geschafft, diese Battle nach Hamburg zu holen. Es wird sieben Stunden lang getanzt, bis der Weltmeister oder die Weltmeisterin feststeht. Im Rahmen des Kulturprogramms zur EM ist das ein richtig großes Ding.

Wie nah bist du selbst am Fußball?

Ich habe in der vergangenen Saison überwiegend die 2. Bundesliga verfolgt. Vor allem, da in der 1. Bundesliga schon seit gefühlt einem halben Jahr der Meister feststeht. Da ich am Wochenende oft auf Festivals fahren muss, schaffe ich es nicht, alle Spiele zu schauen. Ich habe leider auch nicht immer Zeit, ins Stadion zu gehen. Deswegen machen wir jetzt ja auch dieses tolle Kunstprogramm zur Europameisterschaft.

Wie gelingt es dir, ein breites Publikum anzusprechen?

Ich denke, es gibt nur Menschen, die wir bisher noch nicht verführen konnten. Eigentlich glaube ich, dass fast alle Menschen offen für Kunst sind. In einer Zeit, in der wir uns Sorgen um den Rechtsruck machen, hat Kunst eine ganz wichtige Funktion. Gerade wenn sie divers ist und Menschen verschiedenster Herkünfte auf die Bühne und ins Publikum bringt, kann Kunst dazu beitragen, sich weiterzuentwickeln. Kunst bietet Modelle für eine freundliche, friedliche und diverse Gesellschaft.

