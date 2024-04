Ksenija Bekeris: „Ich bin keine Einzelkämpferin, ich bin Teamplayerin“

Die Senatorin für Schule und Berufsbildung über Hamburgs Schulsystem.

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Gast der heutigen Folge ist die Hamburger Senatorin für Schule und Berufsbildung, Ksenija Bekeris.

Lars Meier: Liebe Frau Bekeris, Sie sind seit 100 Tagen im Amt. Was hat Sie überrascht?

Senatorin Ksenija Bekeris: Ich habe ganz schön viel zu tun, aber das habe ich auch erwartet. Es freut mich, dass alle, die mit dem Thema Schule und Berufsbildung zu tun haben, so bei der Sache sind. Ich kann mit allen konzentriert daran arbeiten, Schule in Hamburg noch besser zu machen. Wir fahren jetzt einiges ein, was lange vorbereitet war.

Was hat sich für Sie geändert, seitdem Sie Senatorin sind?

Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht mehr so oft als Frau Bekeris angesprochen werde, sondern als Frau Senatorin. Und zu einem Termin gefahren zu werden, ist tatsächlich sehr entlastend. Da hat man die Möglichkeit, sich nochmal intensiv vorzubereiten. Außerdem sitzt man als Senatorin immer in der ersten Reihe und es wird immer auf einen geschaut. Es ist nicht mehr möglich, sich in der Masse zu verstecken, was an dem einen oder anderen Tag von Vorteil wäre.

Wie entschlussfreudig sind Sie? Haben Sie lange überlegen müssen, Senatorin zu werden?

Ich finde, wichtige Entscheidungen müssen mit dem eigenen Unterstützungssystem besprochen werden. Ich habe meine Familie, meinen Mann, meine Eltern und meine Geschwister. Als Teilzeit-Parlamentarierin, die nebenher noch arbeitet, bespreche ich mit Ihnen viele wichtige Entscheidungen. Ich bin keine Einzelkämpferin, ich bin Teamplayerin. Ich freue mich sehr, auch in der Behörde so ein tolles Team zu haben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß" lobt Senatorin Ksenija Bekeris die engagierten Lehrkräfte der Stadt.

Folge 791 (Montag, 29.04.) mit Ksenija Bekeris

