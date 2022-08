Kristina Sassenscheidt: „Zuckerbrot und Peitsche“

Kristina Sassenscheidt hat in diesem Jahr Grund zu feiern, denn der Hamburger Denkmalschutzverein, dessen Chefin sie ist, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Kristina Sassenscheidt von den Jubiläumsfeierlichkeiten und der Publikation, die der Denkmalschutzverein zu diesem Anlass herausgebracht hat. Sie spricht aber auch darüber, wo es in Sachen Denkmalschutz in Hamburg (deutlich) besser laufen könnte und gibt einen Ausblick auf den Tag des offenen Denkmals.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Kristina Sassenscheidt die Top3 ihrer Hamburger Lieblingsparks.

Folge 482 (Dienstag, 16.8.) mit Kristina Sassenscheidt

