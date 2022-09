Knust-Boss: „Wir nehmen uns auch das Recht heraus, Events abzulehnen“

Karsten Schölermann ist der Chef des Knust und natürlich ist sein Musikclub auch Teil des diesjährigen Reeperbahn-Festivals.

In „Wie ist die Lage“ spricht er über die Acts, die in diesem Jahr im Knust auftreten und warum er sich das Recht herausnimmt, auch schon mal Events abzulehnen. Er spricht über die Leuchtturm-Funktion des Festivals und was man bei aller Freude darüber nicht vergessen sollte. Zudem geht es um die Probleme der Kultur in diesem Herbst und in den vergangenen zwei Jahren. Zudem richtet er seinen Blick nach vorn und kündigt jetzt schon an, dass der Lattenplatz dabei eine Rolle spielen wird. Außerdem geht es um sein großes Hobby Laufen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Schölermann seine drei Lieblingsmusikerinnen.

Folge 507 (Dienstag, 20.09.) mit Karsten Schölermann

