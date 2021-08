Kerstan: „Klimaschutz hat Scholz eigentlich nie wirklich interessiert“

Jens Kerstan ist aktuell Umweltsenator unter Peter Tschentscher und war es auch schon unter dem jetzigen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Dass dieser sich nun damit brüste, Klimaschutzvorreiter zu sein, kann Kerstan nicht nachvollziehen.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Jens Kerstan, warum er diese Meinung vertritt. Er spricht über den aktuellen Bundestagswahlkampf, „bösartige Fouls“ der anderen Parteien und darüber, warum es an der kommenden Regierung ist, den Schalter umzulegen und weshalb dabei seiner Meinung nach kein Weg an den Grünen vorbeiführt.

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin geht es heute um Kerstans Tipps für guten Mittagstisch in Hamburg.

Folge 302 (Dienstag, 24. August) mit Umweltsenator Jens Kerstan

