Katharina Fegebank: „Möchte das Leben der Menschen jeden Tag besser werden lassen.“

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke Katharina Fegebank gibt Einblicke in die Entstehung des Regierungsprogramms der Grünen, spricht über den geräuschlosen Strukturwandel Hamburgs zum internationalen Hotspot für Wissenschaft und darüber, was sie in ihrer politischen Arbeit antreibt.

„Wie ist die Lage?“, unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank wird präsentiert von den BMW Niederlassungen Hamburg. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Katharina, Euer Regierungsprogramm 2025-2030 füllt rund 150 Seiten. Drückt sich darin der Wunsch aus, jedem so ein bisschen zu gefallen und jede Zielgruppe mitzunehmen?

Katharina Fegebank: Das muss der Anspruch der Grünen sein. Es geht aber darum, die Dinge zu fordern und weiterzuentwickeln, die notwendig sind, um das Leben für die Menschen in Hamburg jeden Tag ein Stück besser werden zu lassen. Das ist mein Antrieb.

Als Senatorin für Wissenschaft hast du bundesweit viele Punkte gesammelt. In welchen Ressorts besteht aktuell am meisten Nachbesserungsbedarf?

Ich zeige da nicht mit dem Finger auf irgendeine Behörde oder einen Bereich und sage, da ist zu wenig passiert. Wir wollen das, was wir angeschoben haben, bewahren und weiterentwickeln: Umwelt, Klimaschutz, aber auch das Riesenthema Energiewende und die Frage, wie wir es geschafft haben, Hamburg als Wissens-, Wissenschafts- und Innovationsmetropole auf die internationale Karte zu bringen. Darauf bin ich wirklich stolz, denn das ist ja unser Strukturwandel, den wir hier vollziehen.

In Hamburg erzielen die Grünen ja weiterhin gute Umfrageergebnisse. Mit welchem Blick schaust du derzeit auf die Landtagswahl in Brandenburg?

Ich habe schon ein sehr mulmiges Gefühl, weil mir natürlich die Wahlen in Sachsen und Thüringen jetzt noch tief in den Knochen stecken. Und nur weil es erwartbar war, ist es ja nicht weniger schlimm. Jetzt wird es nochmal alles an Überzeugungskunst und Mobilisierung brauchen, um da Schlimmeres zu verhindern.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Katharina Fegebank den neuen Podcast „Campus-Legenden“ mit Universitätspräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren.

Folge 849 (Donnerstag, 12.09.) mit Katharina Fegebank

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.