Katharina Bittel: „In der bildenden Kunst steht Hamburg hervorragend da“

Katharina Bittel ist Galeristin, Vorständin des Fördervereins Neue Kunst in Hamburg sowie Kuratorin des Easterfield Festivals, das in der kommenden Woche zum zweiten Mal seine Tore in Eppendorf öffnet.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Katharina Bittel, wie ihr Förderverein entstanden ist, was er sich zur Aufgabe gemacht hat und wer wie gefördert wird. Sie spricht außerdem über den Stand Hamburgs in der Kunst und macht Lust auf das Easterfield Festival, für dessen Skulpturengarten sie zuständig ist.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Katharina Bittel ihre Top3 der Kunstausstellungen in Hamburg.

Folge 494 (Donnerstag, 01.09.) mit Katharina Bittel

