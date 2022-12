Julia Radojkovic: „Wir fahren raus, wenn alle anderen geschlossen haben“

Julia Radojkovic ist die Gründerin der Mobilen Bullysuppenküche. Sie und ihr Team versorgen die Ärmsten der Armen – und sind mittlerweile nicht mehr nur mobil unterwegs.

In der heutigen Podcast-Folge erklärt Julia Radojkovic, wie bei der Bullysuppenküche alles begann und wie es dazu kam, dass sie mittlerweile viel mehr als nur heiße Suppe für Menschen am Rand der Gesellschaft verteilen. Sie spricht über die Eröffnung ihrer neuen Station am Hein-Köllisch-Platz und darüber, was dort alles möglich sein wird. Außerdem erzählt Julia Radojkovic, wie auch Sie der Bullysuppenküche helfen können.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Julia Radojkovic, wo sie am liebsten Besorgungen macht.

Folge 547 (Mittwoch, 07.12.) mit Julia Radojkovic

