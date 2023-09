Julia Bode: „Ich wusste sofort, da machen wir mit“

Die Inhaberin des Restaurants Witwenball, Julia Bode, über das OPEN MOUTH – Hamburg Food Festival, die Debatte um die Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen und das zehnjährige Bestehen des Witwenball.

Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ erzählt Bode, welche Aktionen ihr Restaurant Witwenball im Zuge des OPEN MOUTH plant und welche Programmpunkte sie sich selbst nicht entgehen lässt. Außerdem bezieht sie Stellung in der Debatte um die Beibehaltung der sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen. Ob etwas in Planung ist, um das zehnjährige Bestehen des Witwenball in der Weidenallee zu feiern, verrät Bode ebenso.

Die ganze Folge gibt es zum Nachhören. In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ verrät sie auch noch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft.

Folge 654 (Donnerstag, 14.09.) mit Julia Bode

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.