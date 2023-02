Jonas Boldt: „Mit Eiskonfekt kriegt man mich schon“

Am Sonnabend spielt der HSV im Sitzenspiel der 2. Bundesliga in Darmstadt. Heute wirft HSV-Sportvorstand Jonas Boldt einen Blick auf das richtungsweisende Spiel und mehr.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Boldt die Wichtigkeit des Spiels und warum der Gegner in dieser Saison so stark ist. Außerdem ist er Filmpate bei „Moin Kino“ und spricht über seine gemeinsame Patenschaft mit Bjarne Mädel. Er erzählt Boldt aus seiner Jugend, in der er wöchentlich im Kino zu finden war. Nicht zuletzt geht es selbstverständlich auch um den HSV und Boldts Zukunftspläne.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Jonas Boldt seine Hamburger Lieblingssportstätten (außer Fußball).

Folge 577 (Mittwoch, 22.2.) mit Jonas Boldt

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.