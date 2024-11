Johanna Christine Gehlen: „In dieses Projekt sind wir ganz jungfräulich geschlittert“

Die Schauspielerin Johanna Christine Gehlen über ihre neue Serie „Die StiNos“, die sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler Sebastian Bezzel, gedreht hat.

„Wie ist die Lage?“, unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit Johanna Christine Gehlen wird präsentiert von Bäderland. „Wie ist die Lage?“ gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Johanna, am 15. November ist die neue Joyn-Serie „Die StiNos“ mit dir in der Hauptrolle gestartet. Wer oder was sind denn die „StiNos“?

Johanna Christine Gehlen: StiNos steht für `Stink normal´. Dahinter verbirgt sich ein Paar, das so wahnsinnig blass und unauffällig ist, dass es einfach untergeht in der Menge. Meine Figur, die Beate, fragt sich dann irgendwann, ob es nicht vielleicht doch mehr geben könnte im Leben als das, was sie und ihr Mann Robert im Alltag erleben.

Was bedeutet denn blass und durchschnittlich im Fall von Beate und Robert?

Die beiden sind Menschen, die man auf offener Straße einfach nicht wahrnehmen würde. Witzigerweise ist mir vor Kurzem ein solches Paar aufgefallen. Ohne die Serie hätte ich sie wahrscheinlich nicht gesehen, die Dreharbeiten haben meinen Blick geschärft.

Der Mann von deiner Serien-Figur wird ja von deinem echten Mann, dem Schauspieler Sebastian Bezzel, verkörpert. Wie war denn die Zusammenarbeit für euch?

Wir haben ja schon zusammengearbeitet, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera. Ich finde es toll, meinem Partner bei der Arbeit und bei dem, was er gerne macht, zuzuschauen und das dann auch gemeinsam zu erleben. Für unsere Partnerschaft empfinde ich das als sehr heilsam.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Johanna Christine Gehlen die neue Genossenschaft des FC St.Pauli.

Folge 893 (Montag, 18.11.) mit Johanna Christine Gehlen

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.