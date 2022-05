Johanna Christine Gehlen: „Auf Google Maps versuche ich zu verzichten“

Johanna Christine Gehlen spielt derzeit am St. Pauli Theater in dem Stück „Das perfekte Geheimnis“. Darin legt eine Abendgesellschaft die Inhalte ihrer Mobiltelefone offen – mitsamt der enthaltenen Geheimnisse. Die Situation eskaliert…

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Johanna Christine Gehlen, was sich auf ihrem privaten Handy befindet – und was nicht. Natürlich geht es auch um das Theaterstück, warum sie sich die deutschsprachige Verfilmung davon nicht angesehen hat und wie es ist, mit TV-Kollegen auf der Bühne zu stehen.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Johanna Christine Gehlen ihre Lieblings-Eisdielen.

Folge 458 (Montag, 23.05.) mit Johanna Christine Gehlen

