Johann von Bülow: „Der Kiez ist schon etwas Besonderes“

Schauspieler Johann von Bülow steht in dieser Woche erneut mit „Heilig Abend – Liebe und Verrat in Zeiten des Terrors“ gemeinsam mit Barbara Auer im St. Pauli Theater auf der Bühne.

In „Wie ist die Lage?“ spricht er über Proben via Skype und die Herausforderungen eines Zwei-Personen-Stückes. Er erklärt, was das Spielen im St. Pauli Theater so speziell macht und erzählt von seinem gerade beendeten Seriendreh in Thailand.

In den Podcast-Top-3 verrät Johann von Bülow außerdem seine Hamburger Lieblingshotels.

Folge 404 (Sonntag, 20.02.) mit Johann von Bülow

