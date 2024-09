Jörn Sturm: „Viele Verkäufer haben kein Konto – das stellt uns vor Herausforderungen“

Jörn Sturm spricht über die Digitalisierung bei Hinz & Kunzt, die Lage der Obdachlosen in Hamburg und Projekte wie Pfandsammeln am Flughafen und Wohnraum für Verkäufer.

„Wie ist die Lage?“, unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit dem Geschäftsführer von Hinz&Kunzt, Jörn Sturm, wird präsentiert von den BMW Niederlassungen Hamburg. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Jörn, wie ist die aktuelle Situation der Obdachlosen in Hamburg?

Jörn Sturm: Die Lage hat sich seit Corona verschlechtert, besonders der Gesundheitszustand vieler Obdachloser. Chronische Erkrankungen nehmen zu, und es fehlt an Hilfsangeboten. Viele Menschen leben ohne Obdach auf der Straße, da der Wohnungsmarkt stark überlastet ist.

Wie geht Hinz & Kunzt mit der zunehmenden Digitalisierung um?

Viele Leser möchten ihre Nachrichten digital konsumieren, besonders die Jüngeren. Obwohl bisher keine Straßenzeitung weltweit ein erfolgreiches digitales Modell aufbauen konnte, arbeitet Hinz & Kunzt an einer digitalen Lösung. Diese soll jedoch immer über die Verkäufer auf der Straße vertrieben werden, um deren Einnahmen zu sichern.

Welche Maßnahmen ergreift Hinz & Kunzt abseits der Zeitung?

JS: Neben der Zeitung bietet Hinz & Kunzt auch Wohnraum für Verkäufer an und betreibt das Projekt „Spende Dein Pfand“ am Hamburger Flughafen. Zudem gibt es Stadttouren, die von ehemaligen Obdachlosen geführt werden und einen Einblick in das Leben auf der Straße geben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ kritisiert Jörn Sturm, dass der Trinkwasserspender am Drob Inn monatelang außer Betrieb war, obwohl er dringend benötigt wird.

Folge 847 (Dienstag, 10.09.) mit Jörn Sturm

