Joachim Lux: „Die AfD nur zu dämonisieren, hilft nicht weiter“

Der Intendant des Thalia Theaters über das Scheitern liberaler Demokratien, die Inszenierung von „Noch wach? und den Tag der offenen Tür seines Theaters.

Seit 2009 leitet Joachim Lux das Thalia Theater. Im (fast) täglichen Podcast spricht der Theatermacher über seine Eröffnungsrede bei der Premiere der Bühnenversion von „Noch wach?“, die es politisch in sich hatte. Im Gespräch mit Podcast-Gastgeber Lars Meier pointiert Lux politische Sackgassen und fordert neue Wege, dem Wachsen populistischer Kräfte zu begegnen. Außerdem verrät er, was die Gäste am Tag der offenen Tür am 3. Oktober im Großen Haus am Alstertor erwartet.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ spricht er der Klima-Protestbewegung „Fridays for Future“ seinen Respekt aus.

Folge 665 (Sonntag, 01.10.) mit Joachim Lux

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.