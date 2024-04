Jens Witt: „Kinder sind beim Essen anspruchsvoll“

Der Geschäftsführer der „Wackelpeter Frischküche“ über ökologisches Kochen für Kitas.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Gast der heutigen Folge ist Jens Witt, Geschäftsführer der Wackelpeter Frischküche. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Jens, du bist Geschäftsführer der Wackelpeter Frischküche. Was genau macht ihr?

Jens Witt: Wir kochen ökologische Mahlzeiten und beliefern Kitas damit. Eigentlich kennt man Wackelpeter als Dessert, das aus Gelatine, Farbstoff und Zucker besteht. Damit verkörpert es all das, was wir nicht sind. Seit über 30 Jahren verwenden wir nur ökologische Lebensmittel für unsere Gerichte. Um dieses ernste Thema mit Freude zu füllen, haben wir uns bewusst Wackelpeter genannt.

L: Wie schwer ist es, den Geschmack von Kindern zu treffen?

J: Kinder sind anspruchsvoll in dem Sinne, dass man sie nicht überfordern darf. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen Gerichte vorsetzt, die viele verschiedene Geschmacksrichtungen enthalten. Wenn Erwachsene in ein Fine-Dining-Restaurant gehen, wünschen sie sich eine Geschmacksexplosion. Kinder hingegen lernen Geschmack und Konsistenz erst kennen und möchten lieber, dass es nur in eine Richtung geht. Daher muss man sich beim Kochen etwas zurücknehmen.

L: Gibt es ein Lieblingsessen für Kinder?

J: Spaghetti Bolognese ist so eine Sache, bei der sich Erwachsene und Kinder eigentlich gar nicht so groß unterscheiden. Das Gericht besteht nur aus zwei Komponenten, die Groß und Klein mögen. Kartoffelbrei mit gebratenem Fisch ist ebenfalls sehr beliebt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ ärgert sich Jens Witte über eine fehlgeleitete Baupolitik in der Stadt.

Folge 790 (Sonntag, 28.04.) mit Jens Witt

