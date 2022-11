Jens Kerstan: „In manchen Punkten müssen wir nachbessern“

Im Sommer der gespaltene Ellenbogen, seit letzter Woche ein gebrochener Fuß. Drei Operationen musste Umweltsenator Jens Kerstan in diesem Jahr über sich ergehen lassen, weshalb er überhaupt keine Lust mehr hat, über seine Gesundheit zu sprechen.

Deshalb geht es im Gespräch mit Lars Meier um die Kritik des Klimabeirates an seinen Plänen zum Erreichen der Klimaziele und wie er darauf zu reagieren gedenkt. Kerstan spricht außerdem über die Energiekrise und Entwicklungen in Sachen Klimaschutz, die dadurch überraschend angestoßen wurden. Er erklärt außerdem, warum er davon ausgeht, dass es in Hamburg keinen Blackout geben wird und was er sich für die Zukunft für Hamburg und seine Behörde wünscht.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Kerstan seine Lieblingsrestaurants in Hamburg, die man nicht alltäglich besucht.

Folge 531 (Dienstag, 08.11.) mit Jens Kerstan

