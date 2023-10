Jens Hinrichs: „Bier ist ein emotionales Thema“

Der Betreiber der Bunthaus Brauerei über seine Leidenschaft für Craft Beer, seine Anfänge als Bierbrauer und seinen Wahlstadtteil Wilhelmsburg.

Seit 2016 braut Jens Hinrichs Craft Beer an der Bunthausspitze in Wilhelmsburg. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht er über seine Anfänge des Bierbrauens in den eigenen vier Wänden, in denen schnell der Platz fehlte. Wie es danach weiterging und wie man Menschen ansieht, welches Bier sie gerne trinken, erzählt er in der ganzen Folge zum Nachhören.

In der Kategorie „Nice oder Scheiß“ freut er sich über sein neues Hobby: Angeln mit seinem Sohn.

Folge 674 (Donnerstag, 12.10.) mit Jens Hinrichs

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.