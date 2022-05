Jennifer Jasberg: „Halte nichts davon, Streit nach außen zu tragen“

Seit zwei Jahren ist Jennifer Jasberg gemeinsam mit Dominik Lorenzen Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft – und verwunderte so manchen Beobachter.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Jennifer Jasberg über die Wahlen in Schleswig-Holstein und wie sie im Vergleich zur Bundesrepublik einzuordnen sind. Natürlich geht es auch um die Hamburger Politik und darum, wie es sich in der Doppelspitze ihrer Fraktion mit Dominik Lorenzen arbeitet. Nicht zuletzt zeigt sie Unverständnis für die Kritik der Hamburger CDU an der Verkehrspolitik von Anjas Tjarks.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Jennifer Jasberg, wo es ihrer Meinung nach den besten Mittagstisch Hamburgs gibt.

Folge 453 (Montag, 16.05.) mit Jennifer Jasberg

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.