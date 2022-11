Jan Schawe: „Mutterland, das ist meine Art zu leben“

Jan Schawe ist der Geschäftsführer derFeinkostkette Mutterland. In diesem Jahr feierte sein Unternehmen 15-jähriges Jubiläum.

Im Gespräch mit Lars Meier erzählt Schawe, wie er beinahe sein Jubiläum verpasst hätte und wie Mutterland von 200 Quadratmetern auf heute 1.000 Quadratmeter anwuchs. Er spricht über seine Philosophie, die er auch bei Mutterland lebt und wie er und seine 110 Mitarbeiter über die Corona-Zeit gekommen sind. Außerdem erklärt der Mutterland-Boss, was die Renner in seinem Geschäft sind und was er zu Weihnachten empfiehlt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Jan Schawe, wo er in Hamburg am liebsten Weihnachtsgeschenke kauft.

Folge 541 (Dienstag, 29.11.) mit Jan Schawe

