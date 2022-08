Jan Müller: „Die 90er sind für mich gar nicht so weit weg“

Jan Müller ist (nicht nur) in Hamburg bekannt als Bassist der Band Tocotronic. Doch nun hat er ein weiteres Genre für sich entdeckt. Müller ist unter die Buchautoren gegangen und hat den Roman „Vorglühen“ geschrieben.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Jan Müller, wie er und sein Co-Autor Rasmus Engler den in den 90er-Jahren spielenden Roman entwickelt haben und wo für ihn der Unterschied zur Musik besonders deutlich wurde. Er spricht über berufliche Ausflüge, die nichts mit Kunst zu tun haben und warum er sich lieber auf kreative Tätigkeiten beschränkt. Nicht zuletzt erklärt Jan Müller, was er in Berlin an seiner Heimatstadt Hamburg am meisten vermisst.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Jan Müller die Top3 seiner Lieblings-Plattenläden in Hamburg.

Folge 484 (Donnerstag, 18.8.) mit Jan Müller

