Isabelle Gardt: „Wir belegen fast jedes Hotelzimmer in Hamburg“

Die OMR-Geschäftsführerin über das diesjährige OMR Festival.

Isabelle Gardt ist Geschäftsführerin und Head of Digital Products & Marketing der Online-Marketing-Plattform OMR. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ verrät sie, auf welche Programmpunkte des OMR Festivals, das am 7. und 8. Mai in den Messehallen stattfindet, sie sich besonders freut und wie man Kim Kardashian nach Hamburg lockt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ bedankt sich Isabelle Gardt bei ihrem Team für die gute Planung und Organisation des Festivals.

Folge 771 (Montag, 18.03.) mit Isabelle Gardt

