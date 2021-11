„Im Bäckerhandwerk herrscht Fachkräftemangel“

Die Leser des Genussmagazins „Falstaff“ kürten Sören Korte zum besten Bäcker Hamburgs. Der Mann mit der Eppendorfer Backstube und den beiden Ladengeschäften in der Osterstraße und der Weidenallee hat sich auf Brot spezialisiert und bietet seinen Kunden mittlerweile sieben Sorten an. Das Geheimnis, warum ihm die Leute die Türen einrennen, lüftet er hier.

Außerdem erklärt Sören Korte in „Wie ist die Lage?“, warum das Bäckerhandwerk einen Fachkräftemangel zu beklagen hat. Er gibt Einblicke in seinen Arbeitsalltag, erzählt auußerdem, warum es sich für ihn nicht lohnt, morgens um 7 Uhr bereits das Geschäft zu öffnen und verrät in der Top 3, wo er als Bäcker nach getaner Arbeit einkehrt.

Folge 352 (Dienstag, 16.11.) mit Sören Korte

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.