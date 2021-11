„Ich weiß jetzt deutlicher, wer ich bin“

Sieghard Wilm ist der Pastor vom Kiez, um genau zu sein, von der St. Pauli Kirche. Er kennt die Sorgen und Nöte seiner Gemeinde – und die sind während der Pandemie deutlich angestiegen, denn wohl nirgends in Hamburg ist die Gastronomie so prägend, wie hier.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Sieghard Wilm darüber, wie fordernd und fördernd Corona für ihn war, was er in den letzten eineinhalb Jahren gelernt hat und wo er Kraft schöpft. Zudem verrät er, wie er und seine Kollegin die Weihnachtsgottesdienste planen.

Natürlich darf auch heute die Top 3 nicht fehlen, in der Sieghard Wilm Hamburgs schönste Friedhöfe beim Namen nennt.

Folge 351 (Montag, 15.11.) mit Sieghard Wilm

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.