Ian Karan: „Ich würde dem HSV wieder finanziell helfen“

Der Unternehmer spricht in „Wie ist die Lage?“ über seine Liebe zum HSV, den Chinaeinstieg im Hafen und seine Zeit als Wirtschaftssenator.

Im (fast) täglichen Podcast blickt Ian Karan auf seine Zeit als Wirtschaftssenator zurück. Die jetzige Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard sieht er als sehr gute Besetzung und würde nicht mit ihr tauschen wollen. Auch schätzt Karan im Podcast den Einstieg Chinas im Hafen ein und verrät, warum er sehr enttäuscht von „seiner“ CDU ist.

Als ehemaliges Mitglied des HSV-Aufsichtsrates und glühender Anhänger erzählt Karan, dass er den Verein intensiv verfolgt und nicht ausschließt, ihm auch finanziell noch einmal zu helfen. Dafür müssten aber bestimmte Bedingungen geschaffen werden, so der ehemalige Wirtschaftssenator.

Die ganze Episode gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Ian Karan in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 608 (Donnerstag, 29.06.) mit Ian Karan

